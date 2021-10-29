Первые три с половиной года заключения все четверо крымских татар будут отбывать в тюрьме.

Российский суд приговорил фигурантов третьей бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону огласили приговор крымским татарам.

Коллегия из трех судей встала на сторону обвинения, приговорив крымских татар к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Так, Сейтумеру Сейтумерову назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме.

Осману Сейтумерову - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме.

Рустему Сейтмеметову - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме.

Амету Сулейманову - 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме.

Также им назначено ограничение свободы после освобождения - Сейтумеру Сейтумерову - 1 год и 6 месяцев, другим - 1 год.

Данные ограничения подразумевают отсутствие возможности выехать за пределы муниципалитета, менять место жительства и работы без уведомления специальных органов.

Преследование крымских татар Россией

11 марта 2020 года в местах компактного проживания крымских татар в оккупированном Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски, в результате которых были задержаны четверо крымских татар – братья Осман и Сейтумер Сейтумеровы, Рустем Сейтмеметов и Амет Сулейманов.

13 марта подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" во временно оккупированном Симферополе арестовал братьев Сейтумеровых и Сейтмеметова, а Сулейманова поместил под домашний арест из-за состояния здоровья. Незаконно арестованных крымских татар обвиняют в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий. Материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что обвиняемые вели дискуссии на религиозные и политические темы. Что фактически и явилось единственным доказательством совершения ими преступления "террористического характера".

Автор: Антонина Доломанжи