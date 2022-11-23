Освобождение Украины от УПЦ МП - это еще один шаг к свободной и независимой Украине.

Народные депутаты зарегистрировали проект закона, имеющий целью запретить деятельность Российской православной церкви на территории Украины. Речь идет об УПЦ Московского патриархата.

"Данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав или признают в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ. Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность", - написала народный депутат Ирина Фриз в Facebook.

Она подчеркнула, что деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украинскому государству.

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"Освобождение Украины от РПЦ - это еще один шаг к свободной и независимой Украине", - добавила Фриз.

Обыски в Киево-Печерской лавре - что известно

22 ноября работники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир".

Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец.

СБУ отчиталась о своих контрразведывательных мерах и сообщила, что в храмах УПЦ МП были найдены миллионы наличных денег.