Народные депутаты зарегистрировали проект закона, имеющий целью запретить деятельность Российской православной церкви на территории Украины. Речь идет об УПЦ Московского патриархата.
"Данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав или признают в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ. Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность", - написала народный депутат Ирина Фриз в Facebook.
Она подчеркнула, что деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украинскому государству.
"Освобождение Украины от РПЦ - это еще один шаг к свободной и независимой Украине", - добавила Фриз.
Обыски в Киево-Печерской лавре - что известно
22 ноября работники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир".
Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец.
СБУ отчиталась о своих контрразведывательных мерах и сообщила, что в храмах УПЦ МП были найдены миллионы наличных денег.