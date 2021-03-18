Сегодня, 18 марта, в 21.45 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». В прямом эфире ведущая программы Наталья Мосейчук и гости студии обсудят проблемы с ремонтом дорог в Украине и подискутируют о «Крымской платформе».

Почему большинство дорог в Украине каждый раз в ужасном состоянии после зимы? Что представляет собой программа «Велике будівництво» и какова ее эффективность? Сколько денег в Украине тратят на «ямочный ремонт» и когда мы наконец сможем путешествовать по Украине автодорогами европейского уровня? Во второй части программы будут дискутировать о Крыме. Какой план возвращения Крыма в Украину готовит власть? Что такое «Крымская платформа», основанная Президентом, и чем она может помочь? Можно ли было не допустить аннексию? И кто должен ответить за то, что Россия оккупировала полуостров практически без всякого сопротивления со стороны Украины? Обо всем этом будут говорить в этот четверг в программе «Право на владу» с Натальей Мосейчук.

К разговору приглашены: заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, председатель Укравтодора Александр Кубраков, экс-министр транспорта Владимир Омелян, народный депутат из группы «За майбутнє», экс-министр транспорта Виктор Бондарь, вице-президент Автомобильной федерации Алексей Мочанов, депутат Киевсовета от партии «Голос» Максим Нефедов, министр транспорта и связи (2005) Евгений Червоненко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в.и.о.заместителя главы Администрации Президента (2014) Андрей Сенченко, Постоянный Представитель Президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, руководитель штаба десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Кривонос, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат, «Слуга народа» Ирина Верещук, журналист Осман Пашаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине (2016-2020), советник по международным вопросам ректора Государственной фискальной службы Азер Худиев, депутат Ивано-Франковского облсовета от партии «За майбутнє» Александр Шевченко.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 21.45.

Свои вопосы телезрители смогут поставить на Facebook-странице програмы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН