Петиция с соответствующим предложением опубликована на сайте Киевсовета.

Киевляне выступили с предложением переименовать улицу Пушкинскую в честь шотландского актера Робби Колтрейна - известного своей ролью Рубеуса Хагрида в фильмах о волшебнике Гарри Поттере.

Петиция с соответствующим предложением опубликована на сайте Киеврады.

По состоянию на 19 октября она собрала 571 подпись из 6 тысяч необходимых - только после этого ее рассмотрит Киевсовет.

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Ранее один из памятников поэту Александру Пушкину снесли в Киеве. Бюст был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Емельяновича-Павленко в Печерском районе столицы.

Как писал УНИАН, 14 октября актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет.

Переименование улиц Киева

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киеве уже переименовали ряд улиц, которые отождествляются с Кариной-агрессоркой. В частности, в начале сентября Киевсовет переименовала улицу Волгоградскую в Соломенском районе столицы на улицу имени общественного активиста, руководителя организации "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, погибшего на войне. А улицу Московскую - на Князей Острожских.

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