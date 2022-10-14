Широкой публике он наиболее известен по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.

Британский актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет.

Информацию о смерти актера британскому изданию BBC подтвердил его агент Белинда Райт. Она сообщила, что актер скончался в больнице недалеко от Фолкерка в Шотландии.

"Вероятно, Робби на десятилетия больше всего запомнят как Хагрида… по его роли, которая приносила радость как детям, так и взрослым, вызывая поток писем фанатов каждую неделю на протяжении более 20 лет", - сказала агент Колтрейна.

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Кто такой Робби Колтрейн

Карьера актера началась в 1979 году в телесериале "Играй на сегодня".

Известен в основном как исполнитель роли доктора Эдди "Фитца" Фитцжеральда в британском телевизионном сериале "Метод Крекера" и Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, а также ролью сестры Инвиолаты в фильме "Монашки в бегах".

В начале 1990-х годов карьера Колтрейна пошла на спад, хотя он и был задействован в огромном количестве различных шоу. Наконец в середине 90-х ему предложили роли в серии бондиады "Золотой глаз" (1995) "И целого мира мало" (1999), в знаменитом фильме "Из ада" (2001).

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