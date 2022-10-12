Памятник был установлен у входа в Национальный транспортный университет.

Один из памятников поэту Александру Пушкину снесли в Киеве. Бюст был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе столицы.

Об этом сообщил соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков в Facebook.

"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову под псевдо "Бук" – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что бюст установили в 1899 году к столетнему юбилею поэта и был старейшим в Киеве. На установление бронзового памятника деньги собирали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии. Бюст работы скульптора База привезли из Петербурга. На пьедестале была надпись: "Александру Сергеевич Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899".

Поздняков отметил, что в Киеве еще есть восемь объектов, посвященных Пушкину:

памятник на проспекте Победы, 40;

памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина – улица Черновола, 37-А;

памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX ст. - улица Кудрявская, 9;

мемориальная доска на улице Михаила Грушевского, 14;

бюст в вестибюле станции метро "Университет";

бюст на фасаде здания на улицце Константиновская, 16;

бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского на проспекте Голосеевский, 3;

изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей на улице Януша Корчака, 60.

Деккомуннизация в Украине - что известно

В Украине стали массово сносить памятник Ленину, а также переименовывать все - от улиц до городов - после оккупацией Россией полустрова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. После плномасштабного вторжения российских войск в Украину процесс декоммунизации перерос с дерусификацию.

Так, в Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией, а в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции, а также декоммунизировали Арку Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.

Кроме того, еще в июне мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что в городе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией.

Также в рамках деруссификации во Львове и в населенных пунктах Львовской громады переименовали 19 улиц.

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