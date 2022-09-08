Теперь улица Московская будет называться улицей Князей Острожских.

На заседании Киевсовета в четверг, 8 сентября, таки переименовали улицу Московскую на Князей Острожских, несмотря на попытки депутатов от ЕС "завалить" этот процесс пиарными предложениями.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских", - написал он.

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В свою очередь депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook сообщила, что правку "Европейской солидарности" о переименовании в улицу ЕС не поддержали.

"Они (депутаты Киевсовета от ЕС, - УНИАН.) решили не стесняться и поддержать переименование Московской в Князей Острожских. Аллилуйя!" - написала Семенова.

Напомним, ранее 8 сентября две комиссии Киевсовета поддержали переименование Московской и Волгоградской улиц в столице. Но далее депутаты от фракции "Европейская солидарность" заблокировали смену названия первой улицы. Все потому, что они хотели переименовать ее в улицу Европейского Союза (ЕС). Это вызвало возмущение, ведь такое предложение - просто политический пиар и хайп.

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