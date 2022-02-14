А подростки от 14 лет смогут подписаться на печатные издания на "Укрпочте". Кроме этого, был увеличен срок использования средств.

Украинцы теперь могут оплатить коммунальные услуги и подписаться на газеты за деньги программы "єПідтримка", которые выдаются тем, кто прошел полный курс вакцинации.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги єПідтримки смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы от 14 лет - подписаться печатные издания на Укрпочте", - говорится в сообщении.

Кроме этого в Минцифре сообщили об увеличении срока использования средств: теперь их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, вместо четырех, как было раньше.

"Тысяча Зеленского": что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский объявил о возможности для украинцев, которые получили две дозы антиковидной вакцины, получить по 1 тыс. грн в рамках программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

Эти средства можно потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

19 января Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "єПідтримка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные средства.

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