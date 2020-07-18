Труханов: мы сделали все, чтобы защитить одесситов от простоя Delfi

Основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки.

С самого утра в Одессе продолжаются подготовительные работы по подъёму затонувшего танкера Delfi. Работы проводят спасатели и водолазы городской водолазной службы.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет "РБК-Украина".

По его словам, основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки.

По состоянию на 15:00 работы приостановлены подрядчиком, так как не выдержал трос одного из буксиров.

В работах задействованы несколько единиц техники и 12 специалистов профильных городских служб.

"С самого начала мы обеспечивали постоянный мониторинг вокруг этого танкера. И чем раньше была бы реакция со стороны ответственных лиц, тем проще была б организация процесса эвакуации судна", - заявил мэр Одессы.

По словам Труханова, мэрия сделала все для того, чтобы обезопасить одесситов и гостей города от последствий простоя судна.

"И сегодня мы, как никто заинтересованы в том, чтобы это судно покинуло одесский берег и силами наших специалистов помогаем проводить все необходимые работы", - подчеркнул Труханов.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологической. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.

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