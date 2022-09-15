Возобновление работы киевского ТРЦ Ocean Plaza выгодно государству и должно происходить параллельно с подготовкой к национализации доли российских владельцев, владеющих 2/3 акций объекта. Для того чтобы открыть ТРЦ на законных основаниях, достаточно корпоративных прав украинских миноритарных акционеров.

Об этом пишет публицист и телеведущий Сергей Иванов в своем блоге "Бизнес "без вас" на Цензор.Нет.

По мнению блогера, активы российского бизнеса в Украине должны быть оперативно конфискованы, а работа их бизнесов – как можно скорее возобновлена ​​в пользу Украины.

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"Полномасштабное вторжение окончательно сняло с повестки дня все дискуссии о национализации российского имущества и бизнеса в Украине. Мы должны забрать все, что принадлежит россиянам, оперативно обеспечив соответствующее юридическое оформление процесса. А сами активы россиян должны начать работать на наше государство как можно скорее", – подчеркнул Сергей Иванов.

Он также отметил, что в настоящее время корпоративные права российских владельцев – олигархов Ротенбергов, арестованы и переданы в управление Национальному агентству АРМА, а сам ТРЦ при этом не работает.

"Яркий пример – киевский бизнес путинских шестерок Ротенбергов – один из крупнейших столичных шоппинг-молов Ocean Plaza. Пока корпоративные права россиян арестованы судом и переданы АРМА за отмывание средств с целью выведения их в решетку через счета кипрского оффшора. Скоро должна пройти продажа российской доли – 2/3 объекта – на аукционе. Сам мол пока не работает", – написал Иванов.

По мнению блогера, хозяйственный объект, часть которого находится в управлении государства, должна приносить налоги и давать рабочие места. По информации блогера, украинские миноритарные акционеры недавно разблокировали право пользования имуществом, работу ТРЦ нужно возобновить в ближайшее время и использовать такой подход ко всему российскому бизнесу в Украине.

"Украинские миноритарные акционеры, владельцы ⅓ объекта, недавно разблокировали право пользования этим имуществом. То есть ТРЦ, которым на 1/3 владеет украинский собственник, а на 2/3 – украинское государство, должно начать работать уже сейчас, а не с момента продажи и окончательного юридического оформления, ведь это налоги и рабочие места, которые нужны сейчас. И такой подход должен применяться не только к Ocean Plaza, но и ко всему российскому бизнесу в Украине. "Без вас", так "без вас".

Напомним, ТРЦ Ocean Plaza был построен в 2012 году украинскими компаниями UDP и KAN. В том же году ТРЦ был продан российской компании "ТПС Недвижимость" российского олигарха Аркадия Ротенберга. После 2014 года российские акционеры пытались продать актив, но только в 2019 смогли реализовать 33% акций UDP. С началом российского вторжения ТРЦ прекратил работу, имущество и счета владельцев были арестованы. В августе Печерский суд Киева передал корпоративные права ТРЦ Национальному агентству АРМА.