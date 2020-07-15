Под Житомиром ветераны войны на Донбассе перекрыли трассу на Киев (фото)

Причина протестной акции – проблемы с выделением земельных участков.

В Житомирской области, возле поселка Гадзинки, протестующие перекрыли трассу Киев – Чоп.

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Как сообщается на сайте областного управления полиции, люди непрерывно двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб. Движение авто на трассе частично ограничено.

Правоохранители организуют объезд для транспортных средств и проводят разъяснительную работу с протестующими.

Как сообщает «Житомир.info», ссылаясь на патрульную полицию Житомирской области, трассу перекрыли участники АТО. Причина протеста – проблемы с выделением земельных участков.

Ранее в Коблево через длительный карантин предприниматели перекрыли трассу.

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