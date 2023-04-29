Завалы разрушенного дома разбирали даже ночью.

Выжившие жители дома в Умани, куда попала российская ракета, не уходят с места трагедии. У одного мужчины дважды произошел нервный срыв, потому что от комнаты, где спали его дети, ничего не осталось.

"Я общалась со многими пострадавшими, в которых родные оказались под завалами. Один из них – это мужчина. После взрыва он бросился в комнату, где спали двое детей, а на месте комнаты пустота. И этот человек сидел с пустым взглядом до самого вечера (28 апреля – УНИАН) и ждал хоть какого-нибудь известия. У него несколько раз произошел нервный срыв, хотя медики укололи ему немало успокаивающих", - рассказала журналистка "Умань Стрим" Алина Золотухина в комментарии Общественному радио.

По ее словам, разбирать завала спасателям помогают обычные жители города, а предприниматели предоставили технику

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"В соседнем здании обустроили пункт несокрушимости. Целый день и всю ночь разбирали завалы. Мы живем в соседнем доме и слышали, как всю ночь работала техника. сейчас на месте еще много спасателей, они продолжают работать", – сообщила журналистка.

При этом она отметила, что уже открыты счета для помощи пострадавшим, а также штаб занимается поиском близких и помогает с одеждой, едой, жильем.

Удар России по Умани - последние новости

28 апреля армия РФ ударили ракетами по Умани. Ракета попала в жилую многоэтажку, где в это время спали люди. Спасатели весь день и нось разбирали завалы и извлекали тела погибших.

По состоянию на 29 апреля в результате атаки России погибли 23 человека, из них идентифицировали 22 тела. Кроме того, среди погибших два мальчика (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Также среди погибших легендарный рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский, который выступал в группе FOXTROTT.

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