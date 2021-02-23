Самым спокойным оказался Подольский район.

Правоохранители, по результатам проведенной работы 2020 года, составили список самых криминальных районов Киева, констатировав снижение уровня преступности на 28,4% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

Первое место в рейтинге занимает Шевченковский район (4634 преступления: 12 убийств и 2 изнасилования). На втором - Днепровский район (3939 преступлений: 5 убийств, разбойные нападения и 2 изнасилования), на третьем – Соломенский район (3860 преступлений, больше всего – краж и разбоев).

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Четвертое место занимает Оболонский район (3524 преступления: 2 случая изнасилования, 8 убийств и 1636 кражи), 5-е – Деснянский район (3022 преступления: 12 убийств и 2 изнасилования).

На шестом - Дарницкий район (2999 преступлений: 6 убийств и одно изнасилование).Седьмая позиция – Святошинский район(2884 преступления: 4 убийства, разбои и одно изнасилование).

На восьмом - Печерский район (2537 преступлений: только разбои и кражи).

На девятом - Голосеевский район (2317 преступления: 5 изнасилований и 11 убийств).

Самым спокойным оказался Подольский район (2106 преступлений: 5 убийств и меньше всего среди всех выше перечисленных районов случаев разбойных нападений).

По словам правоохранителей, больше всего краж в Днепровском районе, убийств – в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском, разбоев – в Святошинском районе. Больше всего изнасилований в Голосеевском районе.

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Автор: УНИАН