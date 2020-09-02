Гендиректор 1+1 media Ярослав Пахольчук заявил, что не видит конкурентов для своей медиагруппы в конкурсе АРМА на управление активами медиахолдинга UMH. Но проблемы возникают в связи с нечеткими правилами конкурса.

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«Нет конкурента, которого мы боимся или видим. Непонятные и нечеткие правила… Если посмотреть первый раунд — мы там победили по всем статьям, но решение почему-то не принято. Сейчас второй раунд, точнее вторая попытка — у них (АРМА — ред.) две недели на объявление результатов, половина срока уже фактически прошла — уже снова начинаются какие-то качели», — цитирует «НВ Бизнес» слова Пахольчука

Что такое UMH

Холдинг UMH group был основан в 1994 году. Он управляет портфелем из более чем 50 брендов на рынках онлайн-СМИ, радио и прессы, являясь одним из крупнейших медиахолдингов Украины.

Владельцем холдинга с 2013 года был олигарх Сергей Курченко, который бежал из Украины после бегства президента Януковича.

В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания Корреспондент, Теленеделя, Forbes Украина (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и другие.

Конкурс на управление активами UMH