Гендиректор 1+1 media Ярослав Пахольчук заявил, что не видит конкурентов для своей медиагруппы в конкурсе АРМА на управление активами медиахолдинга UMH. Но проблемы возникают в связи с нечеткими правилами конкурса.
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«Нет конкурента, которого мы боимся или видим. Непонятные и нечеткие правила… Если посмотреть первый раунд — мы там победили по всем статьям, но решение почему-то не принято. Сейчас второй раунд, точнее вторая попытка — у них (АРМА — ред.) две недели на объявление результатов, половина срока уже фактически прошла — уже снова начинаются какие-то качели», — цитирует «НВ Бизнес» слова Пахольчука
Что такое UMH
- Холдинг UMH group был основан в 1994 году. Он управляет портфелем из более чем 50 брендов на рынках онлайн-СМИ, радио и прессы, являясь одним из крупнейших медиахолдингов Украины.
- Владельцем холдинга с 2013 года был олигарх Сергей Курченко, который бежал из Украины после бегства президента Януковича.
- В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания Корреспондент, Теленеделя, Forbes Украина (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и другие.
Конкурс на управление активами UMH
- Суд передал медиахолдинг UMH Курченко под управление АРМА в сентябре 2019 года. Это имущество, имущественные и корпоративные права были арестованы в декабре 2015 года.
- В конкурсе на управление активами медиахолдинга UMH претендовала среди прочих медиагруппа 1+1 media. Однако, в медиагруппе Рината Ахметова конкурс раскритиковали, назвав его «скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание» и потребовали отменить.
- На повторном конкурсе АРМА планирует найти управителя для активов медиахолдинга.
- Это корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; а также недвижимость и оборудование, арестованные в декабре 2015 года — сентябре 2019 года.
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