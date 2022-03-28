Над парнем едва не совершили самосуд прохожие.

В Хмельницком наказали тиктокера, поглумившегося над памятью погибших украинских военных.

Так, парень снял на видео инсталляцию с портретами павших бойцов в центре города на улице Проскуровская и назвал ее "ху**ой" и "долб**бизмом".

Позже 19-летнего парня нашли и провели с ним беседу. В частности, его заставили на коленях извиняться перед портретами погибших воинов ВСУ.

Так, юноше рассказали о героическом поступке каждого из павших воинов и подстригли ему часть волос, сообщает "Хм-Инсайд". Свидетелями этого стали прохожие, в том числе пожилые люди, едва не совершившие над парнем самосуд.

Ранее в Днепропетровской области задержали мажора Захара Палантина, который накануне обозвал украинских военнослужащих "пушечным мясом". 26 марта в сети появилось видео, на котором он заявлял, что не помогает украинскому войску ни деньгами, ни гуманитаркой. Также желал смерти бойцам ВСУ и их матерям.

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