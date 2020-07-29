Теракты в Киеве: одного из подозреваемых ранее судили за убийство
12:11, 29 июля 2020Общество
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Задержанным 60 и 59 лет.
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве / фото facebook.com/SecurSerUkraine
Один из задержанных по подозрению в организации серии терактов в Киеве был ранее судим за умышленное убийство.
Читайте такжеВ Киеве на Подоле ранним утром произошел взрыв в жилом домеОб этом на брифинге сообщил прокурор Киева Олег Кипер.
По его словам, мужчина совершил убийство с помощью взрывчатки.
Кроме того, прокурор отметил, что задержанным 60 и 59 лет.
Как сообщал УНИАН, в СБУ заявили о задержании двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.
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