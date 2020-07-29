Требовали полмиллиона долларов: СБУ задержала организаторов серии терактов в Киеве (фото)

Двум задержанным сообщили о подозрении.

Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле ранним утром произошел взрыв в жилом домеОб этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро «Минская», а еще один обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

Отмечается, что после первого взрыва организаторы и исполнители терактов направили на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тысяч на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

«Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их нахождения и проживания и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей – именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы», – говорится в сообщении.

Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. С целью конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.

Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдено, устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователи подготовили ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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