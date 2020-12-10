В СБУ сообщили о подготовке теракта / фото УНИАН

Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке террористического акта.

Читайте такжеВ Киеве в ТРЦ "Глобус" искали взрывчатку: людей вывели на улицуОб этом сообщает Telegram-канал «Вартові Еспресо».

«На колл-центр СБУ поступило электронное письмо с предупреждением о террористическом акте с помощью самодельного устройства. Где именно – неизвестно», – говорится в сообщении.

Официальной информации по этому поводу на данный момент нет.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц