В СБУ сообщили о подготовке теракта / фото УНИАН
Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке террористического акта.
Читайте такжеВ Киеве в ТРЦ "Глобус" искали взрывчатку: людей вывели на улицуОб этом сообщает Telegram-канал «Вартові Еспресо».
«На колл-центр СБУ поступило электронное письмо с предупреждением о террористическом акте с помощью самодельного устройства. Где именно – неизвестно», – говорится в сообщении.
Официальной информации по этому поводу на данный момент нет.
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