Рассказываем, что дать ребенку с собой в укрытие для максимально комфортного пребывания.

В Украине начался учебный год, который будет проходить в очном формате в школах, оборудованных бомбоубежищем. Мы составили детальный список вещей, которые обязательно стоит положить в тревожный рюкзак для ребенка. Тогда его пребывание в укрытии будет комфортным, насколько это возможно.

Что дать ребенку в укрытие - полный список

Для школьников, которые учатся офлайн, рекомендуется купить отдельные крепкие портфели на случай воздушной тревоги. Вот что следует положить в тревожные рюкзаки:

снеки и батончики длительного хранения - лучше выбирать цельнозерновые закуски без шоколада и несладкое печенье;

длительного хранения - лучше выбирать цельнозерновые закуски без шоколада и несладкое печенье; бутылка питьевой воды объемом 0,5 л;

объемом 0,5 л; влажные салфетки - для поддержания гигиены;

- для поддержания гигиены; записку , в которой указаны ФИО и номера телефонов родителей ребенка и других ближайших родственников, а также домашний адрес;

, в которой указаны ФИО и номера телефонов родителей ребенка и других ближайших родственников, а также домашний адрес; дополнительный телефон с долгим временем работы, желательно кнопочный;

с долгим временем работы, желательно кнопочный; медицинские препараты , если ребенок их принимает, с запиской для учителя;

, если ребенок их принимает, с запиской для учителя; вещи для комфортного пребывания - книжка, альбом с карандашами, любимая игрушка ребенка;

- книжка, альбом с карандашами, любимая игрушка ребенка; теплый и легкий плед , чтобы ребенок не замерз в укрытии.

Очень важно заранее взвесить рюкзак, чтобы он был слишком тяжелым для ребенка и не мешал быстро дойти до укрытия. По возможности такой рюкзак лучше хранить в школе в шкафчике ребенка, чтобы точно не забыть вещь дома.

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