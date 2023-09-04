В Украине начался учебный год, который будет проходить в очном формате в школах, оборудованных бомбоубежищем. Мы составили детальный список вещей, которые обязательно стоит положить в тревожный рюкзак для ребенка. Тогда его пребывание в укрытии будет комфортным, насколько это возможно.
Что дать ребенку в укрытие - полный список
Для школьников, которые учатся офлайн, рекомендуется купить отдельные крепкие портфели на случай воздушной тревоги. Вот что следует положить в тревожные рюкзаки:
- снеки и батончики длительного хранения - лучше выбирать цельнозерновые закуски без шоколада и несладкое печенье;
- бутылка питьевой воды объемом 0,5 л;
- влажные салфетки - для поддержания гигиены;
- записку, в которой указаны ФИО и номера телефонов родителей ребенка и других ближайших родственников, а также домашний адрес;
- дополнительный телефон с долгим временем работы, желательно кнопочный;
- медицинские препараты, если ребенок их принимает, с запиской для учителя;
- вещи для комфортного пребывания - книжка, альбом с карандашами, любимая игрушка ребенка;
- теплый и легкий плед, чтобы ребенок не замерз в укрытии.
Очень важно заранее взвесить рюкзак, чтобы он был слишком тяжелым для ребенка и не мешал быстро дойти до укрытия. По возможности такой рюкзак лучше хранить в школе в шкафчике ребенка, чтобы точно не забыть вещь дома.