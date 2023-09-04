Что дать ребенку в бомбоубежище / коллаж УНИАН, фото УНИАН, Вячеслав Ратынский, ua.depositphotos.com

В Украине начался учебный год, который будет проходить в очном формате в школах, оборудованных бомбоубежищем. Мы составили детальный список вещей, которые обязательно стоит положить в тревожный рюкзак для ребенка. Тогда его пребывание в укрытии будет комфортным, насколько это возможно.

Что дать ребенку в укрытие - полный список

Для школьников, которые учатся офлайн, рекомендуется купить отдельные крепкие портфели на случай воздушной тревоги. Вот что следует положить в тревожные рюкзаки:

  • снеки и батончики длительного хранения - лучше выбирать цельнозерновые закуски без шоколада и несладкое печенье;
  • бутылка питьевой воды объемом 0,5 л;
  • влажные салфетки - для поддержания гигиены;
  • записку, в которой указаны ФИО и номера телефонов родителей ребенка и других ближайших родственников, а также домашний адрес;
  • дополнительный телефон с долгим временем работы, желательно кнопочный;
  • медицинские препараты, если ребенок их принимает, с запиской для учителя;
  • вещи для комфортного пребывания - книжка, альбом с карандашами, любимая игрушка ребенка;
  • теплый и легкий плед, чтобы ребенок не замерз в укрытии.

Очень важно заранее взвесить рюкзак, чтобы он был слишком тяжелым для ребенка и не мешал быстро дойти до укрытия. По возможности такой рюкзак лучше хранить в школе в шкафчике ребенка, чтобы точно не забыть вещь дома.

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