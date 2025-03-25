Телеканал 2+2 стал медиапартнером 'Strong Spirit's Games': кто станет сильнейшим в Украине среди ветеранов

В Украине стартовали соревнования для ветеранов российско-украинской войны Strong Spirit's Games, которые традиционно организует Федерация стронгмена Украины.

Телеканал 2+2 стал одним из генеральных медиапартнеров мероприятия, а телеведущие канала Максим Сухенко и Геннадий Попенко - амбассадорами проекта со стороны 1+1 media. Также партнерами соревнований стали 1+1 media и информационное агентство УНИАН. Канал 2+2 будет подробно рассказывать о ходе событий и знакомить с героями на своих ресурсах. На сайте 2+2, платформах в соцсетях и СМИ раскроем истории ветеранов, которые через спорт восстанавливают свои силы, находят новый смысл жизни и мотивируют других.

Первый этап Всеукраинского турнира состоялся в Одессе 22 февраля, второй - 22 марта во Львове. В течение года соответствующие соревнования будут проходить в Киеве, Кропивницком, Полтаве, Луцке, Ровно и других городах. А финал национального отбора в сборную состоится 13-14 сентября 2025 года в ТК "Буковель", который является генеральным партнером сезона ветеранских соревнований. По результатам отбора будет сформирована национальная сборная, которая представит Украину на международных соревнованиях в Мадриде.

"Strong Spirit's Games - это о силе духа, выносливости и восстановлении наших героев. Я знаю, что такое боль и восстановление, но еще больше знаю, что наши ветераны - это несокрушимые люди, которые не останавливаются перед трудностями. Они боролись за нас, и сейчас они доказывают, что могут побеждать каждый день, преодолевая любые барьеры", - телеведущий, актер, военнослужащий Геннадий Попенко.

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Сотрудничество направлено на поддержку и популяризацию темы спорта среди ветеранов, а также содействие ментальному восстановлению, повышению общественного внимания к важности реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

"Я благодарен медиа, в частности телеканалу 2+2, который стал одним из партнеров Strong Spirit's Games, за то, что разделяет наши ценности, поддерживает ветеранов и популяризирует тему спорта и здорового образа жизни в обществе. Ведь он не только закаляет тело, но и укрепляет дух, помогает восстанавливать ментальное здоровье ветеранов, находить поддержку в кругу единомышленников и двигаться к новым победам", - отметил Почетный президент Федерации стронгмена, обладатель титула "World Strongest Man" Василий Вирастюк.

Соорганизаторами соревнований являются Министерство по делам ветеранов, Министерство внутренних дел, Одесский государственный университет внутренних дел и ОО Алексея Леонова "Я - одессит". Медиапартнеры сезона 2025 - 1+1 media, телеканал 2+2, информационное агентство УНИАН.