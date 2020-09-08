Чат бот может проконсультировать крымчан об условиях пересечения КПВВ, доступа к паспортным услугам, получения свидетельств о рождении и смерти на оккупированной территории и т. п.

В Киеве презентовали чат-бот, который будет отвечать на самые распространенные вопросы жителей оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, новый инструмент, который упрощает доступ к государственным услугам для крымчан, представили на пресс-конференции в Киеве.

По словам первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарьи Свиридовой, главная цель чат-бота - упрощение и повышение качества доступа к различным услугам для жителей оккупированных территорий.

"Временно мы не имеем доступа к этой территории, однако там проживают наши граждане, и мы должны делать все возможное для того, чтобы способствовать реализации их прав и поддержке правовых, социальных, экономических и других связей с Украиной как государством", - отметила она.

Свиридова рассказала, что чат-бот уже работает на базе мессенджера Telegram под названием CrimeaIsUaBot.

Бот ответит на самые распространенные вопросы жителей оккупированного Крыма, в частности относительно условий пересечения КПВВ, доступа к паспортным услугам и получения свидетельств о рождении и смерти, произошедших на оккупированной территории.

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По словам заместителя постпреда президента в Крыму, только в августе представительство обработало более 1 тыс. обращений граждан, большинство из которых касается этих вопросов, поэтому возникла идея создать специальный бот, который будет отвечать на них.

В свою очередь, координатор крымской приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека, юрист Анна Рассамахина отметила, что в боте предусмотрены почти все возможные ситуации и описаны пошаговые действия и сроки предоставления соответствующих услуг.

В случае, если ситуация окажется нетипичной, бот предоставит человеку контакты ведомств и общественных организаций, которые могут бесплатно предоставить дополнительные консультации по этому поводу.

Как уточнила Свиридова, в будущем чат-бот планируют запустить и на других платформах, которые доступны в оккупированном Крыму.

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Автор: Антонина Доломанжи