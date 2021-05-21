С января по апрель 2021 года украинские таможенники предотвратили 344 попытки незаконного перемещения наркотиков и прекурсоров.

Государственная таможенная служба Украины запланировала ряд мер по усилению борьбы с контрабандой наркотиков, в частности в Одесской области и на границе с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Непосредственно в зоне нашей ответственности мы планируем увеличить количество кинологических команд таможен. Также запланирован запуск межведомственных мобильных групп в Одесской области при поддержке Миссии Европейской комиссии по предоставлению помощи в вопросах границы в Украине и Республике Молдова (EUBAM) и дальнейшее развитие Программы по контролю за контейнерами, которая реализуется Управлением ООН по наркотикам и преступности. А именно увеличение количества групп портового контроля. Планируется создание таких групп и в пограничных со странами ЕС таможнях", - отметил заместитель председателя Гостаможслужбы Руслан Черкасский.

С января по апрель 2021 года украинские таможенники предотвратили 344 попытки незаконного перемещения наркотиков и прекурсоров общим весом более двух тонн.

Согласно данным Гостаможслужбы, за первые 4 месяца 2021 года незаконно пытались провезти более 1074 килограмма наркотических веществ, среди которых наибольшая доля - 1035 кг - приходится на героин. Кроме того, сотрудниками Гостаможслужбы были изъяты психотропные вещества в таблетках (6405 штук) и в капсулах (9154 штуки). Прекурсоров было обнаружено общим весом почти 1,2 тонны и более 300 литров (в жидком состоянии), а также таблетки общим количеством почти 150 тыс. шт.

Заместитель председателя Гостаможслужбы Черкасский отметил, что борьба с контрабандой наркотиков является не менее важным направлением работы ведомства, чем предотвращение нарушений при перемещении товаров.

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Автор: Григорий Бондарь