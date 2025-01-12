По словам Вениславского, в частности была получена возможность "пополнить десяток бригад до штатного состава".

Законодательство о самовольном оставлении части "выполнило свою миссию". Об этом в эфире "Radio NV" сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о принятом недавно законе о продлении срока возвращения после самовольного оставления части и о том, какое количество людей, которые вернутся после СОЧ, ожидается, он напомнил, что "никаких вопросов, связанных с уголовной ответственностью СОЧшников, мы не принимали".

"Мы лишь предусмотрели продление срока до 1 марта, в течение которого командир воинской части в течение 72 часов имеет возможность зачислить тех, кто вернулся, в личный состав соответствующей воинской части", - сказал Вениславский.

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Депутат добавил, что есть определенный пробел в законодательстве: когда человек уходит в СВЧ, военная служба приостанавливается, а потом, когда он возвращается, продолжается многомесячная процедура восстановления его на должностях, зачем если он появился добровольно.

"Поэтому как раз мы упростили вот эту процедуру - быстрого зачисления в воинскую часть для того, чтобы такие военнослужащие, которые вернулись и желают выполнять свои служебные задачи, они имели возможность сделать это в очень краткосрочной перспективе", - отметил парламентарий.

В августе, напомнил он, был принят закон, предусматривающий, что в случае первого СОЧ человек может быть освобожден от уголовной ответственности.

"В целом, действительно, мы прислушались к, опять же, просьбам Генерального штаба... 7-8 тысяч, скажем так, где-то в этом диапазоне - это те, кто вернулись добровольно и воспользовались теми возможностями... А в целом возможностями, которые предоставил этот закон, воспользовалось значительно большее количество людей. Потому что это и те, кого доставили правоохранительные органы в воинские части, - также были зачислены в личный состав без этой бюрократической 2-3-месячной процедуры", - сказал Вениславский.

По его словам, "за счет действия этого закона мы получили возможность пополнить десяток бригад до штатного состава". "Я думаю, что это уже выполнило свою миссию. Поэтому до 1 марта - начальник Генерального штаба, главнокомандующий попросили - мы продлили этот срок", - отметил депутат.

СВЧ в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий тех, кто совершил СВЧ, в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года. Командир будет иметь трое суток для восстановления такого человека на службе.

Государственное бюро расследований сообщило, что после принятия соответствующего закона в украинскую армию вернулись более семи тысяч военнослужащих, которые впервые самовольно оставили части.

Отмечается, что из них 4 тыс. 396 человек уже официально восстановлены на военной службе, по остальным происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

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