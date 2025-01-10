Возвращение из СОЧ: в ГБР раскрыли, сколько военных восстановили на службе

4 тыс. 396 человек уже официально восстановлены на военной службе.

После принятия соответствующего закона в украинскую армию вернулось более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно оставили части. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Отмечается, что из них 4 тыс. 396 человек уже официально восстановлены на военной службе, в отношении остальных происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

"Эта цифра с каждым днем увеличивается, ведь Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года", - заявили в бюро.

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В ГБР напомнили, что согласно закону, военнослужащие, самовольно оставившие воинские части могут вернуться к своим собратьям и продолжить службу без угрызений совести и конфликтов с законодательством Украины.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СОЧ или дезертировал. 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

Согласно закону, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается. Им возобновляют выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Также таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные государством. Кроме того, командир воинской части обязуется проинформировать о прибытии военного и продолжении службы орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка. После этого начинается процедура закрытия дела в отношении бойца.

9 января Верховная Рада продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий тех, кто совершил СОЧ в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года. Командир и дальше будет иметь 3 суток для восстановления его на службе, как это и было предыдущие 2 месяца.

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