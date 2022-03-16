С 24 февраля почти 11 тысяч пар зарегистрировали свои браки.

Многих влюбленных беспокоит вопрос, могут ли они пожениться во время войны. Зарегистрировать брак в таких условиях можно. Существует несколько вариантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале мобильного приложения "Дія".

С 24 февраля почти 11 тысяч пар зарегистрировали свои браки. Даже во время войны влюбленные могут пожениться. Украинцы могут зарегистрировать брак, как и раньше — нужно просто подать заявление в ГЗАГС. Брак можно зарегистрировать в тот же день.

Однако если жениться хочет военнослужащий, полицейский или человек, работающий в учреждении здравоохранения, то зарегистрировать брак можно без его личного присутствия.

Для этого нужно заполнить заявление, указать сведения о себе и женихе или невесте: ФИО, дату рождения, гражданство. А также отметить, планирует ли кто-то из молодоженов сменить фамилию.

Такие браки регистрируют несколькими способами:

брак могут зарегистрировать в ГЗАГС;

акт о браке составляет командир военного формирования, где находятся невесты;

акт составляет руководитель учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают невесты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Прикарпатье пара поженилась в укрытии под звуки сирены.

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