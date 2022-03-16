В Министерстве юстиции напоминают, что в условиях военного положения отделы государственной регистрации работают в штатном режиме.

В Калуше Ивано-Франковской области влюбленные Павел и Ирина поженились в укрытии. Свадебную церемонию прервал звук сирены.

Как сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, Павел – врач скорой помощи. Он получил кратковременный отпуск после того, как выбрался из Бучи.

Павел пообещал жениться, если ему удастся выбраться живым. Церемонию проводили в Калушском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния. Однако завершить ее, как следует, помешала сирене. Так что свидетельство о браке молодожены получали уже в укрытии.

В Министерстве юстиции напоминают, что в условиях военного положения отделы государственной регистрации работают в штатном режиме. Конечно, есть исключения – те регионы, где проводятся активные боевые действия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за 21 день войны узаконить свои отношения решили 10 683 влюбленных пар.

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