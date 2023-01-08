Супруга судьи угрожала волонтерам и вызвала на место полицию.

В Броварах Киевской области судья Донецкого окружного административного суда Иван Голошивец закатил скандал из-за непонравившегося ему набора гуманитарной помощи, который он попросил, представившись переселенцем.

Об этом в Facebook написала сотрудница благотворительного фонда, юрист Марьяна Пьянкова, отметив, что при этом данный судья получает зарплату более 150 тысяч гривень в месяц и баллотируется в Высший совет правосудия.

Не могу промолчать. Сегодня этот человек просто поверг в шок всех, даже полицию. Так вот, этот товарищ из Донецка (лицо должна было зарисовать) пришел в наш благотворительный фонд за продуктовым набором как ВПЛ, который находится в сложных жизненных обстоятельствах. Получил продуктовый набор и уехал. Через два часа возвращается с супругой. Возвращает нам эти свертки со словами: "Моя семья и дети такого не едят", - написала юрист. - Оба возмущены составом продуктового набора, по их словам, они не на это рассчитывали. Правда, не совсем понимаю, как можно рассчитывать на что-то особенное, когда тебе дают бесплатно?".

По словам Пьянковой, жена судьи кричала, угрожала, и даже решила вызвать полицию:

"Основание для вызова: "Здравствуйте, я в гуманитарном штабе получила паек, мне испортили справку, что-то на ней написали". Полиция, конечно, приехала, надо же увидеть, что там можно испортить в справке, что надо было полицию вызвать. Так вот – мы все были в шоке, в том числе полиция, от того, когда узнали, кто же скрывается за статусом ВПЛ".

После всей этой истории юрист написала жалобу в этический совет судебной власти.

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