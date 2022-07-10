Он признал свою вину во время судебного процесса.

Работника Одесского зоопарка наказали за распространение сепаратистских лозунгов. Мужчину заставили читать произведения украинских писателей, в частности Ивана Багряного, Василия Барки, Уласа Самчука.

Об этом сообщает сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Мужчина родился в Казахстане, но имеет украинский паспорт. 14 февраля он в соцсети "Одноклассники" сделал пост, где хвалил российскую армию и ждал ее приход.

"Одесса вставай! Свергнем гидру киевской нацистской власти наркоманов!... Одесса - это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни на благо нашего освобождения! Русский солдат - Одесса ждет и молится за тебя!", - написал сотрудник зоопарка такое обращение к оккупантам.

Ему присудили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он признал свою вину во время судебного процесса.

Во время испытательного срока он должен прочитать романы Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария".

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