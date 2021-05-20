Глава государства заявил, что пока нет 100% доказательств того, виновны ли Кузьменко, Антоненко и Дугарь или нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, останется министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности, если окажется, что детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ветеран антитеррористической операции Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь не виновны в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

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В частности, его спросили, если в конечном итоге Андрея Антоненко и других признают невиновными в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет ли наказан Аваков отставкой.

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но скажу вам откровенно, я знаю подробно, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой - мне не все равно. Доказательств 100% еще нет того, что они невиновны или виновны", - заявил Зеленский.

При этом глава государства сказал, что сегодня утром общается в смс-режиме с другой обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Дугарь.

Также глава государства призвал к себе отдельных журналистов, чтобы приватно продемонстрировать смс-переписку с Дугарь.

"Я вам об этом говорю, это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации... Вот и все. И он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса", - заявил Зеленский.

Справка УНИАН: дело Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Виталий Саенко