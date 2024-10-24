Из судебного решения следует, что в Киеве рестораны под названием "Компот" нарушали права известного одесского ресторатора Саввы Либкина.

25 сентября 2024 года суд Шевченковского района города Киева удовлетворил иск Саввы Либкина к двум юридическим лицам, осуществляющим деятельность в киевских ресторанах "Компот". Так судом установлено отсутствие у компаний ООО "Райзн" и ООО "Фризанте" договорных отношений с владельцем прав на торговую марку "Компот".

В решении суда прямо указано, что ООО "Райзн" и ООО "Фризанте" должны прекратить использование торговой марки "Компот". Кроме этого, указанные компании должны уничтожить изображение обозначения "Компот" в киевских ресторанах, то есть фактически уничтожить вывески. Иными словами, суд признал наличие недобросовестной конкуренции против Саввы Либкина.

Сеть ресторанов "Компот"

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Сеть ресторанов "Компот" была основана Саввой Либкиным. Сеть осуществляла и осуществляет свою деятельность в Одессе. Некоторое время она также работала на условиях франчайзинга в Киеве. Ресторатор Савва Либкин, который является владельцем прав на торговую марку "Компот", предоставлял разрешение на ее использование компании ООО "Фаршмак Инвест". Срок договора истек, но ООО "Форшмак" без правовых оснований продолжило использовать торговую марку "Компот". На текущий момент деятельность в киевских ресторанах осуществляют компании ООО "Райзн" и ООО "Фризанте". Суд обязал эти компании прекратить использовать торговую марку "Компот".