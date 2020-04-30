Суд обязал бизнесмена Барщовского выплатить многомиллионные долги

Решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана.

28-29 апреля 2020 года Франковский районный суд Львова удовлетворил иск ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» к Тарасу Барщовскому, при участии третьего лица – ООО «Яблуневый дар» о взыскании задолженности.

Иск удовлетворен частично. Согласно решению суда, с Тараса Барщовского должна быть взыскана задолженность по кредитному договору в размере 831 770 732 грн. 99 коп., из которых 279 631 673 грн. 88 коп. - задолженность по кредиту, 3 565 530 грн. 16 коп. задолженность по процентам, 6 412 299 грн. 82 коп. пеня за несвоевременный возврат кредита, 966 391 грн. 65 коп. пеня за несвоевременный возврат процентов, 541 194 837 грн. 48 коп. штраф.

Кроме того, с Барщовского суд постановил взыскать оплаченный истцом судебный сбор в размере 13 895 грн. 60 коп. в пользу ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста», а также судебный сбор в пользу государства в размере 3654 грн.

В удовлетворении встречного иска Тараса Барщовского к ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста», с участием третьего лица ООО «Яблуневый дар» о признании поручительства прекращенным - отказать.

Кроме того, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения, а в случае откладывания составления полного решения суда, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения. Решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана.

Тарас Барщовский - бенефициар Группы компаний T.B.Fruit, в которую входят активы в Украине, Польше и Молдове.