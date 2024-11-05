Введение штрафов - необходимая мера, отметила народная избранница.

Украинцам не будет грозить штраф за хранение дров, если они официально приобретены и на них есть документы.

Ненормально, если гражданин пошел в лес и нарубил дров там, сказала нардеп Анна Скороход в эфире "Ранок.LIVE". "Здесь (в законопроекте, - Ред.) стоит вопрос в правомерности их получения. Вы можете дрова купить официально. Если вы их купили официально, у вас есть бумаги на них, у вас нет никаких проблем", - отметила народная избранница.

Собеседница добавила, что Временная следственная комиссия фиксировала случаи, когда деревья вырубали якобы на нужды Вооруженных сил Украины, а древесина до военных не доезжала:

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"Вот мы так же фиксировали, когда нам звонили ребята и говорили, что поехали на дачу поэтому строить или поехали два дня назад строить, а списали по документам на ВСУ".

По словам нардепа, введение штрафов является необходимой мерой, чтобы предотвратить незаконные вырубки и продажи дров.

В центре внимания законопроект о дровах - что сообщалось

Верховная Рада поддержала законопроект 9665, которым предусмотрено введение штрафов за перевозку, хранение и сбыт древесины незаконного происхождения. Документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

В частности, за дрова, стоимость которых составляет более 30 тысяч 280 гривень, можно получить штраф в размере от 4 тысяч до 51 тысячи или же приговор в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее один из авторов законопроекта 9665 - заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, сказал, что граждане не будут нести ответственность, если будут хранить 30 м куб. сосновых или 15 м куб. дубовых дров, а именно примерно такого количества должно хватать домохозяйству на отопительный сезон. По его словам, проект закона направлен против "черных лесорубов".

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