Много актеров студии занимаются волонтерством, а для поддержания национального духа украинцев создали программу "БайрактарNEWS".

Студия "Квартал 95" уже более месяца поддерживает боевой дух украинцев. Актеры студии вместе с украинскими исполнителями посещают "горячие" точки с юмористическими и музыкальными выступлениями. Кроме того, в эфир вышла актуальная программа "БайрактарNEWS", которая демонстрирует непобедимость нации.

Об этом сообщила пресс-служба студии "Квартал 95".

Многие актеры присоединились к волонтерству, чтобы помочь армии, территориальной обороне и переселенцам.

"Каждый должен бороться на своем фронте, чтобы ускорить победу", - отмечают в "Квартал 95".

В частности, Женя Кошевой, Саша Пикалов, Юра Великий, Таня Песик, Юра Ткач и все актеры "Квартала" занимаются волонтерством, собирают средства, стоящие на защите в терробороне. Недавно Саша Пикалов вступил в Национальную гвардию Украины. Несмотря на это артисты выполняют и свою основную роль - поддерживают боевой дух своих сторонников.

ВВ, Без Ограничений, Злата Огневич, Александр Пономарев, Руслана, Макс Барских и "Квартал 95" посещают защитников Украины на передовой.

Кроме того, для поддержки зрителей была создана программа "БайрактарNEWS", которая показывает - запугать такую сильную нацию невозможно.

"Пока мы можем смеяться над врагом - он не одержит победу. Смеемся -значит не сдаемся. Мы победим! Украина!", - добавили в пресс-службе студии "Квартал 95".

Напомним, студия "Квартал 95" перечислила полмиллиона гривен на помощь врачам.

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