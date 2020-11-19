Студенты и преподаватели Государственного налогового университета выступили против его реорганизации. Они заявили, что реорганизация их университета – это попытка чиновников захватить 30 гектаров земли вуза для дальнейшей застройки.

Об этом стало известно из заявления студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, опубликованном на официальном сайте.

«Повод реорганизации простой – не нравится ректор Павел Пашко, поэтому решили его заменить. А поскольку нынешний ректор избран законно и демократично, а его каденция еще не закончилась, то решили заменить его именно путем реорганизации всего вуза. Кроме этого, из собственных источников нам стало известно, про настоящую причину намерений изменить ректора. За реорганизацией Государственного налогового университета стоят намерения чиновников захватить 30 гектаров земли вуза для дальнейшей застройки (22 га в Ирпене и 8 га в Ворзеле)», – говорится в обнародованном заявлении.

В заявлении также отмечается, что ректор университета Павел Пашко неоднократно препятствовал попыткам чиновников освоить земли университета и за годы своего управления университетом не отдал ни одного гектара. Зато совместно со студентами он отстоял и вернул вузу землю, которая была незаконно отнята.

«Коллектив Государственного налогового университета обращается к Премьер-министру Украины с требованием немедленно прекратить давление на профессорско-преподавательский состав и студентов вуза и отказаться от идеи реорганизации университета с последующим захватом земель вуза», – отмечается в заявлении.

18 ноября 2020 года студенты и профессорско-преподавательский состав Государственного налогового университета (Университет государственной фискальной службы Украины) собрались под стенами Министерства финансов Украины с просьбой не уничтожать их вуз, который представители Кабмина решили ликвидировать путем реорганизации.

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Автор: УНИАН