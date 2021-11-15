Мир уже никогда не вернется к докарантинной жизни. Ковидные реалии коренным образом изменили не только наши потребительские интересы и привычки, но и повлияли на ситуацию на рынке труда. За два года с момента, когда ВОЗ официально объявила COVID-19 всемирной пандемией, каждый из нас адаптировался к новой жизни: кто-то учился работать удаленно, кто-то терял работу и искал новую, а кто-то вообще менял квалификацию и нырял в неизведанное. Все это привело к тому, что на начало 2021 года удаленная работа в Украине перестала быть исключительной занятостью работников IT-бизнеса. С начала пандемии спрос на удаленную работу вырос в 12 раз.

Наша аналитика показывает, в топ востребованных удаленно профессий попали менеджеры, работники с аккаунтами в Instagram, операторы call-центра. Впрочем, в первом квартале 2021 года больше всего удаленную работу предлагали студентам и специалистам в сфере торговли.

Преимущественно ищут удаленных работников в тех областях, где расположены крупнейшие города Украины — Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская.

По данным McKinsey, более 50% профессий не могут проводить свою деятельность дистанционно

Если верить недавнему опросу Forbes, 74% респондентов уже считают удаленную работу нормой. А 97% вообще возжелали сохранить гибкий график после победы над пандемией. И несмотря на тренд работать онлайн, по данным McKinsey, более 50% профессий не могут проводить свою деятельность дистанционно, поскольку имеют обслуживать людей и производство (продавцы, кассиры, водители, курьеры, строители и др).

К сожалению, точной общегосударственной статистики того, сколько работников перешли на удаленную работу, в Украине нет. Впрочем, опираясь на опыт США и Европы, можно подсчитать, что доля занятых на дистанционной работе работников – это, примерно, треть от всех работающих.

По результатам прошлогоднего опроса OLX Работа, в первые два месяца пандемии (март-апрель 2020 года) количество вакансий с офлайн работой упали на -45%. Поэтому неудивительно, что уже летом 58% работников заявляли, что не прочь работать удаленно и в дальнейшем. Более того, 2% из них даже готовы были сменить работу, чтобы постоянно работать дистанционно.

В текущем году ситуация стала немного меняться. После выхода из жесткого локдауна в конце весны-2021, старта вакцинации и восстановления транспортного сообщения, наблюдался рост количества вакансий с работой офлайн на +29%. В частности вдвое увеличился спрос на работников баров/ресторанов/кафе, а также из сферы сервис/быт. Количество вакансий в сфере туризм/отдых вообще выросло втрое.

Наличие обязательной прививки может быть препятствием для 4 из 10 рабочих профессий

Сейчас, из-за введения обязательной вакцинации для некоторых профессий, ситуация на рынке труда изменчива. Октябрьский опрос на портале OLX Работа свидетельствует, что с начала вакцинации у 43% работающих украинцев изменился формат организации работы, но в целом вакцинация, как общегосударственное требование, станет барьером для 41% работающих украинцев. Наличие обязательной прививки может быть препятствием для 4 из 10 рабочих профессий - 10% респондентов уже потеряли работу из-за пандемии, у 47% работы поубавилось, и только у 5% рабочие нагрузки, наоборот, увеличились.

Несмотря на то, что каждый пятый украинец уже завершил полный курс вакцинации, 35% респондентов отметили, что не планируют прививаться вообще. Это может привести к безработице, ведь людей начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

К началу ноября очевидно, что работодатели ищут именно вакцинированных специалистов. Кроме того, недавно Минздрав расширили перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 стала обязательной. Поэтому не удивительно, что в пунктах вакцинации сейчас ажиотаж из желающих сделать прививку против COVID-19 как гарантию сохранения рабочего места.

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа