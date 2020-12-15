Протестующие дразнят правоохранителей: увидев, что полиции стало меньше, ведущий со сцены, вероятно в шутку, сказал: «Восстанавливаем палатки».

В Киеве на Крещатике возобновлено движение транспорта.

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Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители покинули правую сторону Крещатика, где находились несколько последних часов, после этого движение по центральной улице было возобновлено.

Протестующие дразнят правоохранителей: увидев, что полиции стало меньше, ведущий со сцены, вероятно в шутку, сказал: «Восстанавливаем палатки».

Однако на данный момент ситуация спокойная, палатки протестующие пока не ставят. По-прежнему они находятся у Стелы Независимости.

Вместе с тем несколько сотен правоохранителей находятся с тыльной части Стелы Независимости, а также возле дома № 7/11 по левой стороне Крещатика.

Акция протеста ФОПов

Ранее на Майдане Независимости правоохранители снесли палатки ФОПов, произошла потасовка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" заявили, что намерены ночевать на Майдане Независимости.

Они требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Автор: Дмитрий Хилюк