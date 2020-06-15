Дело против Стерненка: активисты пошли домой к Венедиктовой

Ранее суд избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Активисты от здания Шевченковского районного суда города Киева направились домой к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Как передает корреспондент УНИАН, Стерненко, его адвокаты и люди, которые находились весь день под Шевченковским судом, так и не дождались, чтобы судья Владимир Бугиль разъяснил, как выполнить его решение относительно домашнего ареста Стерненко в воинской части, где он проживал когда-то в детстве с родителями.

Поэтому было принято решение пойти домой к генпрокурору Венедиктовой, чтобы от нее услышать все разъяснения.

Поэтому все, включая Стерненко и его адвокатов, отправились на улицу Круглоуниверситетскую для того, чтобы выяснить этот вопрос.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморская, 37 г. Одесса, где зарегистрирован Стерненко. После оглашения постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это военная часть, и его туда не впустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу нет.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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