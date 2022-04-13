Депутаты внесли законопроект о наказании мужчин призывного возраста за отсутствие во время войны на территории Украины.

Законопроект №7265 об уголовной ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в Украину после введения военного положения мужчин призывного возраста, зарегистрированный в Верховной Раде, прежде всего рассчитан на возвращение в Украину военнообязанных резервистов, руководителей и заместителей руководителей органов государственной власти, прокуроров, судей и судей Конституционного суда.

Об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат Украины Федор Вениславский в эфире информационного телемарафона.

По его словам, законопроект вызвал очень много дискуссий и вопросов, даже среди народных депутатов.

"Ответ очень прост - есть очень важные конституционные права на труд и на свободу передвижения, но есть конституционные обязанности – защищать Родину. Соответствующая статья 65 Конституции закрепляет эту обязанность за каждым гражданином Украины", - отметил депутат.

"У нас есть четкие сигналы, что некоторые наши граждане, которые выехали за рубеж после начала войны, ведут там достаточно веселый образ жизни с ресторанами и гулянками. Это отдельные случаи, но они дискредитируют страну в глазах международного сообщества, которое помогает с точки зрения гуманитарных вопросов украинским беженцам и переселенцам. Кроме того, это диссонирует с общим политико-правовым и общественным настроением всей страны", - добавил Вениславский.

Он пояснил, что этот законопроект прежде всего рассчитан на возвращение в Украину военнообязанных резервистов. То есть тех, кто должен выполнять свой воинский долг, проходил военную службу в резерве, например, офицером, и подлежит призыву по мобилизации. А также, рассчитан на руководителей и заместителей руководителей органов государственной власти, на прокуроров, на судей, на судей Конституционного суда.

"Возвращаться должны прокуроры, судьи и судьи Конституционного суда, ведь судебная система работает по Конституции и в условиях военного положения. А если они не желают возвращаться, то это должно иметь соответствующие негативные последствия", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, зарегистрированный в Раде законопроект (№7265) предусматривает возвращение в Украину мужчин, находящихся за рубежом, во время военного положения. За игнорирование этой нормы предлагается ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.

Среди инициаторов законопроекта представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, председатели Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

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