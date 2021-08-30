На оформление более 130 человек представителям миграционной службы понадобились сутки.

Беженцев, прибывших из Афганистана в Одессу, приютили в своих домах представители местной афганской общины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк.

По ее словам, людей, эвакуированных из аэропорта Кабул и доставленных в Одессу из аэропорта "Борисполь", разместили в своих домах представители афганской диаспоры Одессы. В это время другого жилья у беженцев нет.

На оформление 133 человек, из которых большая часть – дети, понадобилось около суток. Многие из них прибыли без документов.

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Беженцы из Афганистана в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одессу из аэропорта "Борисполь" доставили 133 беженца из Афганистана.

Среди эвакуированных людей - 48 взрослых и 85 детей, из которых самому младшему – 7 дней. Этот ребенок родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Старшей эвакуированной - 85 лет.

Автор: Лариса Козовая