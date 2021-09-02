Бойцы украинской разведки делали то, на что не решались миссии других стран.

Украинские спецназовцы успешно провели в захваченном Талибами Кабуле спасательную операцию, эвакуировав более 700 человек. Главное управление разведки показало эксклюзивные кадры с миссии.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ГУР, спасательная операция была осуществлена бойцами разведки, при содействии МИД и при поддержке Офиса Президента Украины. Утверждается, что среди эвакуированных были граждане Украины и других государств. В том числе – представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и других, а также люди, которые сотрудничали с коалиционным контингентом.

"Несмотря на то, что Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане, нам удалось достичь ошеломительного результата — Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди Европейских стран — эвакуированы свыше 700 человек", - говорится в сообщении ГУР.

Чтобы безопасно забрать людей из эвакуационного списка спецназовцы ГУР подвергали себя огромному риску – пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такой шаг не решались ни одна из других эвакуационных миссий, однако именно такой подход позволил быстро найти и забрать максимально возможное количество людей.

В миссии отличились и украинские пилоты, которые работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

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Ранее украинский боец из эвакуационной миссии рассказал подробности операции.

Украинские спецназовцы по 3-4 раза в день выходили за границу аэропорта Хамида Карзая, чтобы искать в толпе тех, кого надо было эвакуировать: украинских граждан, членов их семей, людей из списка МИД, которым угрожала опасность.

"Когда ты видишь, как в аэропорту объединяется семья, которая друг друга не видела, и фактически никаких шансов у них не было вернуться — оно того стоит", - признается герой.

По его словам, украинский самолет последним вылетел из аэропорта Карзая — потом уже никто эвакуационные действия не проводил. Он взлетел около 18 часов, а уже через 6 часов их позиции были захвачены талибами.

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. А 30 августа США заявили о завершении вывода своего военного контингента.

Автор: Дмитрий Захаров