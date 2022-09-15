Самой пророссийской категорией внезапно стали тридцатилетние граждане.

Большинство населения Словакии скорее приветствовало бы победу России, а не Украины, в российско-украинской войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Как дела, Словакия?", которое провели в июле этого года исследователи MNFORCE, Seesame и Словацкой академии наук, сообщает Dennik N.

Респондентам предлагали по 10-балльной шкале ответить на вопрос, как бы они хотели, чтобы закончилась война в Украине. 1 балл означал желание однозначной победы России, а 10 - убедительной победы Украины.

Видео дня

Более половины респондентов склонятся к победе России. При этом пятая часть опрошенных хочет однозначной победы России.

Примерно треть населения склоняется к победе Украины, а около пятой части ожидают четкой победы Украины.

Почти 18% словаков ответили, что не знают.

Что касается географических различий, то только в Братиславе большинство населения желает победы Украины.

Интересно и то, что победы Украине желают люди с высшим образованием, а с низшим – России. Как отмечает издание, больше всего удивляет категория тридцатилетних респондентов - они самые пророссийские из всех возрастных групп.

"Интуитивным объяснением могло бы быть то, что это поколение, которое уже не имеет ощутимого опыта оккупации Чехословакии в 1968 году", - отмечает издание.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надж сообщил, что власти Словакии могут передать Украине истребители МиГ-29 уже в сентябре. Количество самолетов пока неизвестно.

Зато Словакия получит деньги от Европейского Союза или боевую технику от Североатлантического договора (НАТО).

Вас также могут заинтересовать новости: