Помимо крупного бизнеса, средства выделили средний и малый бизнес, а также простые люди.

На восстановление пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве украинские предприниматели за день собрали 18 миллионов гривень.

Об этом сообщил в Facebook основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин.

"18 миллионов гривень собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая.

То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривень, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы", - отметил он.

Так, по его данным, средства на восстановительные работы выделили Monobank, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, ПриватБанк, а также компании SD Capital, Новая почта, Dragon Capital и др.

Кроме того, отметил Чечеткин, "десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвование".

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Как сообщал УНИАН, в результате пожара в костеле святого Николая в Киеве, который произошел вечером 3 сентября, повреждено внутреннее убранство и сгорел орган.

По факту пожара начато уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ). В Министерстве культуры и информационной политики начали оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

В Украине начали сбор средств на восстановление костела и органа.

Автор: Светлана Закелова