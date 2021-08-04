Сейчас он работает директором школы.

Учитель с Полтавщины Василий Маслей, который станцевал на выпускном и стал звездой соцсетей, получил повышение и сейчас работает директором школы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рассказывая, как готовился хитовый танец, мужчина признается: "Движения учили друг у друга, учились дома перед зеркалом". Его коллеги говорят, что в коллективе он является единственным мужчиной, поэтому его поставили в центр. Журналисты выяснили, что именно Василий Васильевич несколько лет назад начал в школе традицию, когда педагоги танцуют перед выпускниками. Каждый год придумывают новые номера. Предыдущие видео популярности в сети не имели. Нынешнее, признаются педагоги, стало известно в том числе и благодаря хейту. Кроме комплиментов, под видео были и негативные комментарии. "Мы хотели зажечь именно этим хитом, потому что он популярен", - признается учительница.

31-летний Василий Маслей окончил эту же школу и вернулся к ней работать. Недавно его назначили директором. Он уже размышляет о будущих планах и танцах на следующий год.

Как сообщал УНИАН, учитель истории и правоведения в школе в селе Маячка на Полтавщине станцевал на выпускном и стал звездой соцсетей. В 2017 году Василий Маслей вместе с другими учителями впервые станцевал для детей под песню Эдит Пиаф. С тех пор он с коллегами ежегодно исполняет танцевальные номера на выпускном. Нынешний танец с выпускного бала в Маячке разорвал соцсети.

Автор: Иван Бойко