Видео за месяц собрало более 1,1 миллиона просмотров, 1,6 тысячи комментариев и более 6 тысяч репостов.

Учитель истории и правоведения в школе в селе Маячка на Полтавщине станцевал на выпускном и стал звездой соцсетей.

На видео обратило внимание BBC.

После университета Василий вернулся в родное село, а несколько недель назад выиграл конкурс на должность директора школы, которую возглавит уже в начале августа. Кстати, именно эту школу Василий и заканчивал.

В 2017 году Василий Маслей вместе с другими учителями впервые станцевал для детей под песню Эдит Пиаф. С тех пор он с коллегами ежегодно исполняет танцевальные номера на выпускном. Нынешний танец с выпускного бала в Маячке разорвал соцсети.

Видео, которое было опубликовано на странице "Нехворощанской ТГ" в Facebook за месяц собрал более 1,1 миллиона просмотров, 1,6 тысячи комментариев и более 6 тысяч репостов. Более 340 тысяч просмотров дополнительно видео собрало на YouTube.

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Автор: Денис Прядко