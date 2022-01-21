Мать просит не писать ему сейчас ничего, он имеет ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие, а также для его же безопасности.

Украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука отпустили из СИЗО, он под домашним арестом.

Об этом сообщила его мать Ирина Лавренчук в Facebook.

"Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - написала она.

При этом отметила, что это лишь первый шаг в борьбе за его освобождение: "Не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая нависла над ним. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!"

Читайте такжеУмер "украинский Ник Вуйчич" - волонтер Антон ДубишинЛавренчук также написала, что это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников.

Мать попросила: "Просьба ко всем не писать ему сейчас ничего, он имеет ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие. А также ради его же безопасности".

Украинский театральный режиссер Лавренчук с 17 декабря содержался в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. 4 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что задержание украинского театрального режиссера Лавренчука в Италии по запросу России свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны.

Она отметила, что "Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы написали, что Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – деталей не разглашают", - говорится в заметке.

Денисова сообщила, что львовянин Лавренчук в 16 лет поехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах.

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