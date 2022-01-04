Украинский режиссер летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе.

Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука прокомментировала задержание ее сына. Ирина Лавренчук надеется, что его не экстрадируют в Российскую Федерацию.

Об этом женщина рассказала в комментарии "Радио Свобода"

"Я надеюсь на возвращение сына в Украину, что его не выдаст Италия России… Он в Италию специально не поехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить такую ​​ситуацию, которая произошла с сыном", - отметила мать украинского режиссера.

Читайте такжеНа фасаде Тернопольской ОГА повесили баннер с изображением Бандеры: он стал рекорднымПо ее словам, она в последний раз общалась с сыном в последний раз 15 декабря. Женщина рассказала, что Евгений учился в Москве у режиссера Романа Виктюка, а после студий он в Москве создал Польский театр и работал в нем. В 2014 году он вернулся в Украину, потому что был против российской агрессии против Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Италии по запросу Российской Федерации задержали украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты оказывают помощь арестованному Лавренчуку.

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