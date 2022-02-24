Также информация дублируется на YouTube-каналах, онлайн-платформах, оперативно обновляется на информационных сайтах и социальных сетях каждой из медиагрупп.

Ведущие украинские медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Inter Media Group сообщают, что во время военного положения все их телеканалы вещают в открытом доступе на своих международных и незакодированным версиях. Также информация дублируется на YouTube-каналах, онлайн-платформах, оперативно обновляется на информационных сайтах и социальных сетях каждой из медиагрупп.

"Наша задача – защищать информационное пространство, как можно шире освещать события, развенчивать фейки и доносить до украинцев важнейшие уведомлением максимально быстро. А также помочь погасить массовую панику и дать людям четкие указания, как действовать в отдельно взятом регионе в эту же минуту. На наших каналах продолжаются непрерывные эфиры, мы выключили рекламный блок и говорим нон-стоп, чтобы каждый наш зритель чувствовал, что мы рядом, и получал оперативную и правдивую информацию", – консолидировано говорят медиагруппы.

1+1 media

Флагманский телеканал группы 1+1 media – 1+1 – запустил экстренное вещание из студии ТСН фактически с начала получения информации о первых взрывах в Украине, начав в прямом эфире специальный информационный марафон "Оборона Украины", который непрерывно транслируется на телеканалах группы – 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ и Бигуди. Также Digital-эфир марафона ведется через социальные сети (YouTube и Facebook), а также на партнерской платформе Киевстар ТВ.

Ищите важную и достоверную информацию на информационных сайтах и в соцсетях группы 1+1 media.

StarLightMedia

Мы сильны! Украина одержит победу и эта победа состоит из каждого из нас! Starlight Media - вместе со всей страной. Мы изменили сетку вещания и транслируем наше информационное вещание по всем нашим каналам. В частности, ICTV Ukraine вещает с двух спутников. Наши каналы на этот период доступны в раскодированном виде, чтобы люди со всего мира узнавали правду и видели что действительно происходит в Украине. Передайте эту информацию своим друзьям и знакомым – в том числе и в России.

Мы снимаем с эфира рекламу, чтобы сегодня посвятить этот день только информационному просвещению населения.

Ищите важную и достоверную информацию на сайтах и в соцсетях Starlight Media.

Медиа Группа Украина

На всех телеканалах Медиа Группы Украина – "Украина", "Украина 24", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", "34" (Днепр), международных Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV - транслируется сигнал телеканала "Украина 24", который работает в режиме специального информационного марафона о событиях в Украине.

Сигнал "Украина 24" всегда был и остается незакодированным и доступным в Украине и мире. Ищите важную и достоверную информацию на сайтах и в соцсетях Медиа Группы Украина.

Inter Media Group

Inter Media Group розкодировала спутниковый сигнал телеканалов "Интер", "НТН", "К1", "К2", "Мега", Zoom, "Enter-фильм" и "Пиксель". На частотах международного телеканала "Интер+" транслируется сигнал телеканала "Интер". С эфира телеканалов снята вся реклама. В партнерских сетях за пределами Украины на телеканале "Интер+" транслируются все информационные программы телеканала "Интер".

Технические параметры телеканалов медиагрупп:

1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЮС и Бигуди - телеканалы группы 1+1 media - вещают через спутник 5Е Astra 4a частота 11766 Н DVB-S2 и модуляции 8PSK, 30000ksym/s, FEC 2/3.

Основная версия телеканала 1+1 вещает в открытой незакодированной версии на параметрах 1 + 1 International. А именно: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC 3/4.

ICTV Ukraine.

Спутник — Astra 4A (SES Sirius), Частота – 12130 МГц, Символьная скорость – 27500, Поляризация – горизонтальная (V), FEC – ¾ Формат вещания – MPEG-2/SD.

Спутник Amos 3, Частота – 11175 МГц, Символьная скорость – 30000, Поляризация – горизонтальная (H), FEC – ¾ Формат вещания – MPEG-2/SD.

Спутник Amos 3, Частота – 11140 МГц, Символьная скорость – 30000, Поляризация – горизонтальная (H), FEC – ¾ Формат вещания – MPEG-2/SD.

ICTV, СТБ, НК, ОЦЕ, М1, М2

Спутник Amos 7, Частота – 12297 МГц, Символьная скорость – 45000, Поляризация – горизонтальная (H), FEC – ⅔, Формат вещания MPEG – 4/HD.

"Украина 24" вещает за такими параметрами:

спутник Astra 4A (4.9 E°) 12 245 MHz, V, 30 000 ksym/s, FEC 2/3, DVB-S2;

спутник HotBird B/C (13.0 E°) 11 219 MHz, H, 29 900 ksym/s, FEC 3/5, DVB-S2.

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Сигнал каналов Inter Media Group доступен на спутнике Astra 4A (4.8 E°, 12 437 MHz, V, 30 000 ksym/s, FEC 2/3, DVB-S2).

Сигнал телеканала "Интер" на частотах "Интер+" доступен на спутнике Astra 4A (4.8 E°, 12 130 MHz, V, 27 500 ksym/s, FEC 3/4, DVB-S).