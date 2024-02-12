Совершенствование правил мобилизации в первую очередь должно основываться на экономическом факторе. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Сейчас сложилась ситуация, когда территориальные центры комплектования в первую очередь рекрутируют людей с предприятий. Но это приводит к потере кадров, которые невозможно заменить. Как результат - уменьшение объемов производства, а следовательно и налоговых поступлений. Следовательно, снижаются возможности государства и в дальнейшем в нужных объемах обеспечивать силы обороны страны", - пояснил он.

Он отметил, что уместным было бы уменьшение нагрузки на официальный сектор: упор можно создать на то, чтобы привлечь к приближающейся победе Украины мужчин, которые не работают или меньше работают в официальном секторе.

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"Кроме того, считаем необходимым сохранить действующее постановление Кабинета министров №76 относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", – добавил гендиректор ФРТУ.

По его мнению, мобилизация без учета экономической составляющей в достаточно короткое время приведет к стремительному сокращению "белой" экономики и развитию теневого сектора, что будет означать резкое сокращение поступлений в бюджет и, следовательно, уменьшение возможностей для финансирования Сил обороны.

"Мы понимаем потребность в усовершенствованных правилах мобилизации, и надеемся, что наши беспокойства будут учтены. А руководство страны и законодатели найдут необходимые механизмы реализации при принятии окончательной редакции закона", – резюмировал он.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс грн. эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".