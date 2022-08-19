Это вызвано подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время действия комендантского часа.

В Киеве с 1 сентября введут пропуска нового формата для передвижения транспортных средств во время действия комендантского часа.

Об этом говорится в сообщении на официальном портал Киева со ссылкой на коменданта города генерал-майора Виктора Плахтия.

Отмечается, что в Киеве продолжается процесс замены пропусков для передвижения транспортных средств во время действия комендантского часа. Пропуска нового формата введут уже с 1 сентября.

Подчеркивается, что такие меры вызваны частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время действия комендантского часа. Именно поэтому новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты.

"Мы создали систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, которые относятся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы указанными пропусками обеспечиваться не будут", - отметил Плахтий.

Он добавил, что жителям и гостям Киева настоятельно рекомендуется соблюдать правила комендантского часа и режима светомаскировки.

Как сообщал УНИАН, киевлянам будут напоминать о начале комендантского часа в приложении "Киев цифровой".

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