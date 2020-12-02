Управление внутреннего контроля НАБУ в мае 2019 года провело служебное расследование в отношении Калужинского, Литвиненко и Борисенко, которые засветились в скандале.

Управление внутреннего контроля НАБУ подтвердило участие в отношении работников бюро Калужинского, Литвиненко и Борисенко в коррупционных схемах вокруг “Укроборонпрома”, однако директор НАБУ Артем Сытник своим приказом оценил их деятельность как “позитивную” и “отличную”.

Управление внутреннего контроля НАБУ в мае 2019 года провело служебное расследование в отношении Калужинского, Литвиненко и Борисенко, которые засветились в скандале о хищении средств “Укроборонпрома”, которое подтвердило их участие в преступной схеме. Однако согласно приказу директора НАБУ Сытника от 13 января 2020 года №1 деятельность в 2019 году фигурантов скандала Калужинского и Борисенко оценена как положительная, а деятельность Литвиненко, который переписывался с расхитителями средств «Укроборонпрома» и содействовал им в поставке контрабандных деталей, оценена на «отлично».

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко со ссылкой на внутренние документы НАБУ. Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала по этому факту и передала для проведения досудебного расследования в ГБР соответствующее уголовное производство, а управление внутреннего контроля НАБУ в мае 2019 года было вынуждено провести служебное расследование в отношении Калужинского, Литвиненко и Борисенко. Заключение служебного расследования было передано в НАПК для привлечения сотрудников НАБУ к ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.

“Руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук направил расхитителю средств «Укроборонпрома» Калужинскому напоминание о том, что подчиненный Калужинского Литвиненко был уличен в совершении коррупционного правонарушения и по материалам служебного расследования приказом от 17 мая 2019 года привлечен к дисциплинарной ответственности. И что это, мол, надо учесть при проведении ежегодного оценивания результатов служебной деятельности. Оценка не заставила себя ждать. Согласно приказу директора НАБУ Сытника от 13 января 2020 года №1 деятельность в 2019 году фигурантов «Свинарчукгейта» Калужинского и Борисенко оценена как положительная, а деятельность Литвиненко, который переписывался с расхитителями средств «Укроборонпрома» и всячески способствовал им в поставке контрабандных деталей, оценена на «отлично», - пишет журналист.

Напомним, что в мае 2019 года разразился скандал из-за хищения средств «Укроборонпрома» сыном первого заместителя секретаря СНБОУ Игорем Гладковским и его подельниками Виталием Жуковым, Андреем Рогозой и «тайным агентом НАБУ» Евгением Шевченко. Поскольку расследовать хищение средств государственных предприятий разрешается только НАБУ, 1 марта 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос направил материалы о деятельности фирмы «Оптимумспецдеталь» в НАБУ, где их принял руководитель группы детективов Калужинский, который был обязан внести сведения об этом в ЕРДР, однако не сделал этого.

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Автор: УНИАН